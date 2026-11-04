В Одессе из-за российского удара временно закрыли ТЦ ''Семья''
Один из торговых центров Одессы приостановил работу после ночного удара. Сейчас там работают над восстановлением, чтобы как можно скорее снова открыть заведение для посетителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ТЦ ''Семья'' в Facebook.
Торговый центр ''Семья'' в Одессе получил повреждения вследствие российской атаки в ночь на 4 ноября. Поэтому заведение временно не работает.
Торговый центр был обновлен летом 2025 года. В настоящее время в нем работают не менее 18 магазинов известных брендов.
Администрация ТЦ сообщила, что прилагает усилия для скорейшего возобновления работы. О дате открытия посетителям сообщат дополнительно на официальной странице торгового центра.
Напомним, в ночь на 4 ноября российские войска атаковали Украину 310 ударными беспилотниками разных типов. Силы противовоздушной обороны обезвредили большинство целей врага.