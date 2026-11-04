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В Одессе из-за российского удара временно закрыли ТЦ ''Семья''

11:30 04.11.2026 Ср
1 мин
aimg Анастасия Мацепа
В Одессе из-за российского удара временно закрыли ТЦ ''Семья'' Фото: ТЦ ''Семья'' в Одессе получил повреждения из-за вражеского удара (Facebook ТЦ ''Семья'')
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Один из торговых центров Одессы приостановил работу после ночного удара. Сейчас там работают над восстановлением, чтобы как можно скорее снова открыть заведение для посетителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ТЦ ''Семья'' в Facebook.

Торговый центр ''Семья'' в Одессе получил повреждения вследствие российской атаки в ночь на 4 ноября. Поэтому заведение временно не работает.

Торговый центр был обновлен летом 2025 года. В настоящее время в нем работают не менее 18 магазинов известных брендов.

Администрация ТЦ сообщила, что прилагает усилия для скорейшего возобновления работы. О дате открытия посетителям сообщат дополнительно на официальной странице торгового центра.

Напомним, в ночь на 4 ноября российские войска атаковали Украину 310 ударными беспилотниками разных типов. Силы противовоздушной обороны обезвредили большинство целей врага.

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