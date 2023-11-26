В Одесі через перебої зі світлом зупинили районні котельні, в області фіксують ураган

В Одеському районі припинили опалення через негоду, в Одесі перебої з водою. Водночас на півдні області розгулявся справжній ураган.

Зупинка котелень

"У зв’язку із складними погодними умовами та, як наслідок, перепадами напруги електроенергії або повного припинення електропостачання вимушені тимчасово призупиняти роботу крупних районних котелень з метою запобігання подальших аварійних ситуацій та збереження сталого функціонування обладнання", - йдеться в повідомленні КП "Теплопостачання міста Одеси".

Як зазначають спеціалісти, після відновлення стабільного електропостачання процес теплопостачання буде одразу перезапущено.

Перебої з водою

В Одесі спостерігаються перебої із водопостачанням через негоду та проблеми з електропостачанням.

"На жаль, через стрибки напруги та відключення електроенергії, насосне обладнання вимикається кожні 10 хвилин та не може працювати стабільно", - йдеться у повідомленні "Інфоксводоканалу".

Ураган на півдні Одеської області

На півдні регіону почався справжній ураган. Зокрема, як пише "Думська", пориви вітру у Вилковому Одеської області досягли рівня 35 метрів на секунду.

Як повідомили синоптики, такий показник було зафіксовано о 16:50 неділі.

"Це 12 балів за шкалою Бофорта - ураган. Середня швидкість вітру в Придунав'ї зараз становить 25 м/с (десять балів, або сильний шторм)", - зазначають вони.

Негода в Одеській області

26 листопада Одеську область накрила сильна негода, яка призвела до обмеженого або повного перекриття руху по ряду трас. Зокрема, повідомляють про відключення світла у багатьох населених пунктах, а також повалені дерева. Усього за кілька годин у регіоні сталося майже 50 аварій.

Як уточнюють в Укренерго, негода продовжує вирувати, саме тому знеструмлено значну кількість споживачів в Одеській та Миколаївській областях. Зокрема, до серйозного погіршення погоди готуються у Києві та області. У регіоні вже перевели школи на дистанційне навчання. Дитсадки працюватимуть у звичайному режимі. Детальніше про негоду в Україні - у матеріалі РБК-Україна.