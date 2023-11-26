В Одессе из-за перебоев со светом остановили районные котельные, в области фиксируют ураган

В Одесском районе прекратили отопление из-за непогоды, в Одессе перебои с водой. В то же время на юге области разыгрался настоящий ураган.

Остановка котельных

"В связи со сложными погодными условиями и, как следствие, перепадами напряжения электроэнергии или полного прекращения электроснабжения вынуждены временно приостанавливать работу крупных районных котельных с целью предотвращения дальнейших аварийных ситуаций и сохранения устойчивого функционирования оборудования", - говорится в сообщении КП "Теплоснабжение города Одессы".

Как отмечают специалисты, после возобновления стабильного электроснабжения процесс теплоснабжения будет сразу перезапущен.

Перебои с водой

В Одессе наблюдаются перебои с водоснабжением из-за непогоды и проблем с электроснабжением.

"К сожалению, из-за скачков напряжения и отключения электроэнергии, насосное оборудование выключается каждые 10 минут и не может работать стабильно", - говорится в сообщении "Инфоксводоканала".

Ураган на юге Одесской области

На юге региона разразился настоящий ураган. В частности, как пишет "Думская", порывы ветра в Вилковом Одесской области достигли уровня 35 метров в секунду.

Как сообщили синоптики, такой показатель был зафиксирован в 16:50 воскресенья.

"Это 12 баллов по шкале Бофорта - ураган. Средняя скорость ветра в Придунавье сейчас составляет 25 м/с (десять баллов, или сильный шторм)", - отмечают они.

Непогода в Одесской области

26 ноября Одесскую область накрыла сильная непогода, которая привела к ограниченному или полному перекрытию движения по ряду трасс. В частности, сообщают об отключении света во многих населенных пунктах, а также поваленные деревья. Всего за несколько часов в регионе произошло почти 50 аварий.

Как уточняют в Укрэнерго, непогода продолжает бурлить, именно поэтому обесточено значительное количество потребителей в Одесской и Николаевской областях. В частности, к серьезному ухудшению погоды готовятся в Киеве и области. В регионе уже перевели школы на дистанционное обучение. Детсады будут работать в обычном режиме. Подробнее о непогоде в Украине - в материале РБК-Украина.