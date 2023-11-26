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В Одесі через негоду школи завтра проведуть дистанційні навчання

Фото: в Одесі через негоду школи завтра проведуть дистанційні навчання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Через негоду в Одесі, завтра, 27 листопада, школи проведуть дистанційні заняття. Садочки продовжать роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку директорки департаменту освіти та науки Олени Буйневич.

"У звʼязку з очікуваним погіршенням погодних умов, 27 листопада одеські школи проведуть дистанційні заняття. При цьому в кожному закладі функціонуватиме черговий клас на кожній паралелі", - написала Буйневич.

Садочки продовжать працювати, однак батьків закликають при можливості залишити дитину вдома. 

Інформацію про дистанційне навчання підтвердив й голова Одеської ОВА Олег Кіпер. За його словами наразі онлайн запроваджується на один день, втім його можуть продовжити у разі укладення погоди. 

"Тож про подальший графік роботи навчальних закладів буде повідомлено додатково", - пояснив Кіпер. 

Негода в Одеській області

Регіон накрила негода, яка призвела до обмеженого або ж повного перекриття руху низкою трас. Лише за кілька годин вранці сталось майже 50 ДТП. 

Регіон замело снігом. Зокрема повідомляють про відключення світла в багатьох населених пунктах, а також повалені дерева.

Усі подробиці про негоду в Одеській області можна прочитати за посиланням.

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Одеса