В Одессе из-за непогоды школы завтра проведут дистанционные занятия

"В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий, 27 ноября одесские школы проведут дистанционные занятия. При этом в каждом заведении будет функционировать дежурный класс на каждой параллели", - написала Буйневич.

Сады продолжат работать, однако родителей призывают при возможности оставить ребенка дома.

Информацию о дистанционном обучении подтвердил и председатель Одесской ОВА Олег Кипер. По его словам пока онлайн вводится на один день, впрочем его могут продолжить в случае заключения погоды.

"Поэтому о дальнейшем графике работы учебных заведений будет сообщено дополнительно", - пояснил Кипер.

Непогода в Одесской области

Регион накрыла непогода, которая привела к ограниченному или полному перекрытию движения по ряду трасс. Только за несколько часов утром произошло почти 50 ДТП.

Регион замело снегом. В частности сообщают об отключении света во многих населенных пунктах, а также поваленные деревья.

Все подробности о непогоде в Одесской области можно прочитать по ссылке.