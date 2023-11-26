В Одессе из-за непогоды школы завтра проведут дистанционные занятия

Из-за непогоды в Одессе, завтра, 27 ноября, школы проведут дистанционные занятия. Садики продолжат работу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу директора департамента образования и науки Елены Буйневич.
"В связи с ожидаемым ухудшением погодных условий, 27 ноября одесские школы проведут дистанционные занятия. При этом в каждом заведении будет функционировать дежурный класс на каждой параллели", - написала Буйневич.
Сады продолжат работать, однако родителей призывают при возможности оставить ребенка дома.
Информацию о дистанционном обучении подтвердил и председатель Одесской ОВА Олег Кипер. По его словам пока онлайн вводится на один день, впрочем его могут продолжить в случае заключения погоды.
"Поэтому о дальнейшем графике работы учебных заведений будет сообщено дополнительно", - пояснил Кипер.
Регион накрыла непогода, которая привела к ограниченному или полному перекрытию движения по ряду трасс. Только за несколько часов утром произошло почти 50 ДТП.
Регион замело снегом. В частности сообщают об отключении света во многих населенных пунктах, а также поваленные деревья.
Все подробности о непогоде в Одесской области можно прочитать по ссылке.
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