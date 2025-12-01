В Одесі через аварію частина міста залишилася без світла: що відомо зараз

У компанії зазначили, що аварійні бригади вже працюють на місці та роблять усе можливе для якнайшвидшого відновлення роботи обладнання і повернення світла.

За даними Міністерства енергетики України, частина абонентів Одеської області залишається знеструмленою через вихід з ладу обладнання, яке раніше було пошкоджене російськими атаками безпілотників. Енергетики виконують аварійно-відновлювальні роботи безперервно.

Відновлення електропостачання триває. Енергетики закликають українців до розуміння та обіцяють повернути світло одразу після завершення ремонтів.