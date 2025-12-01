RU

Общество Образование Деньги Изменения

В Одессе из-за аварии часть города осталась без света: что известно сейчас

Фото: Отключение света (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В понедельник, 1 декабря, около 7:20 в Одессе произошла аварийная ситуация на объекте энергетической компании, от которого питаются часть Приморского и Пересыпского районов. Вследствие этого часть города осталась без электроснабжения.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК Одесские электросети.

В компании отметили, что аварийные бригады уже работают на месте и делают все возможное для скорейшего восстановления работы оборудования и возвращения света.

По данным Министерства энергетики Украины, часть абонентов Одесской области остается обесточенной из-за выхода из строя оборудования, которое ранее было повреждено российскими атаками беспилотников. Энергетики выполняют аварийно-восстановительные работы непрерывно.

Восстановление электроснабжения продолжается. Энергетики призывают украинцев к пониманию и обещают вернуть свет сразу после завершения ремонтов.

Отключения света 1 декабря в Украине

Ранее РБК-Украина писало, что 1 декабря по всей Украине действуют расширенные графики почасовых отключений электроэнергии из-за последствий массированных российских атак по энергетической инфраструктуре.

Без света остаются абоненты в нескольких областях, в частности на Харьковщине, Днепропетровщине, Херсонщине и Одесской области. Ведутся круглосуточные аварийно-восстановительные работы.

В течение всех суток в регионах применяются почасовые отключения в объеме от 0,5 до 3 очередей, а также ограничения мощности для промышленности. Каждая область обнародовала собственный график ГПВ, который обновляется в зависимости от ситуации в энергосистеме.

Отдельно отмечено, что на Полтавщине часть населенных пунктов обесточена из-за непогоды.

