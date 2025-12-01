В Одессе из-за аварии часть города осталась без света: что известно сейчас

В компании отметили, что аварийные бригады уже работают на месте и делают все возможное для скорейшего восстановления работы оборудования и возвращения света.

По данным Министерства энергетики Украины, часть абонентов Одесской области остается обесточенной из-за выхода из строя оборудования, которое ранее было повреждено российскими атаками беспилотников. Энергетики выполняют аварийно-восстановительные работы непрерывно.

Восстановление электроснабжения продолжается. Энергетики призывают украинцев к пониманию и обещают вернуть свет сразу после завершения ремонтов.