В Одесі через атаку РФ палають адмінбудівля та авто

Обстріл Одеси

Нагадаємо, що о 01:40 Повітряні сили ЗСУ зафіксували нові групи ударних безпілотників. Цього разу дрони летіли з акваторії Чорного моря в напрямку Миколаївської та Одеської областей.

Уже о 02:08 військові повідомили, що група дронів фіксуються біля Одеси і в цей момент уже ведеться робота ППО. Трохи пізніше мер Одеси Геннадій Труханов підтвердив вибухи в місті.

Також зазначимо, що ворог масовано атакував Одесу "Шахедами" в ніч на 19 липня. Тоді внаслідок обстрілу було пошкоджено житлові багатоповерхівки, приватний будинок, торгові заклади та авто.

"На жаль, одна людина загинула. Відомо про шість постраждалих громадян", - уточнила вранці поліція.

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