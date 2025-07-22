Росія атакує Одесу дронами: в місті чути роботу ППО

В ніч на 22 липня російські окупанти атакують Одесу дронами. В місті працює ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Станом на 02:23 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується в Одеській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Напередодні глава Одеської ОВА Олег Кіпер закликав мешканців Одеси та району бути в укриттях.

"В акваторії Чорного моря поблизу Одеси група ударних БпЛА. Перебувайте в укриттях! Працює ППО", - йдеться у повідомленні о 02:08.

Обстріли Одеси

Зазначимо, що російські окупанти регулярно обстрілюють Одесу. Для атак ворог використовує балістику, крилаті ракети, але найчастіше дрони.

Так, у ніч на 19 липня в місті було чутно потужні вибухи на тлі атак «Шахедів». Унаслідок атаки в 9-поверховому будинку спалахнула пожежа.

Крім того, пізніше стало відомо, що за підсумком атаки було пошкоджено такі об'єкти цивільної інфраструктури - житлові багатоповерхівки, приватне домоволодіння, торгові заклади і транспортні засоби.

У поліції розповіли, що одна людина загинула, і ще шестеро постраждали.

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