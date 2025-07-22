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В Одессе из-за атаки РФ горят админздание и авто

Фото: информация о пострадавших уточняется (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 22 июля россияне выпустили по Одессе дроны. В результате обстрела повреждена гражданская инфраструктура.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера.

"Враг атаковал Одессу ударными беспилотниками Несмотря на активную работу наших сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Кипер уточнил, что в городе горят административное здание и легковые автомобили, а в жилых домах выбиты окна.

Информация о пострадавших сейчас уточняется.

"Над ликвидацией последствий работают все соответствующие службы", - резюмировал глава ОВА.

Обстрел Одессы

Напомним, что в 01:40 Воздушные силы ВСУ зафиксировали новые группы ударных беспилотников. На этот раз дроны летели с акватории Черного моря в направлении Николаевской и Одесской областей.

Уже в 02:08 военные сообщили, что группа дронов фиксируются около Одессы и в этот момент уже ведется работа ПВО. Чуть позже мэр Одессы Геннадий Труханов подтвердил взрывы в городе.

Также отметим, что враг массированно атаковали Одессу "Шахедами" в ночь на 19 июля. Тогда в результате обстрела были повреждены жилые многоэтажки, частный дом, торговые заведения и авто.

"К сожалению, один человек погиб. Известно о шести пострадавших гражданах", - уточнила утром полиция.

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