В Одесі через атаку дронів пошкоджено історичну синагогу XIX століття: що відомо

За його словами, удар стався по синагозі на Пересипі, зведеній наприкінці XIX століття.

"Це місце молитви, надії та духовної сили для одеської єврейської громади. Сьогодні ми знову стали свідками того, як війна торкається не лише людей, а й святих місць", - написав Асман.

Він також навів слова головного рабина Одеси Авраама Вольфа, який заявив, що громада залишається в Одесі

"Ми тут і залишаємося тут - і будемо продовжувати нашу роботу, незважаючи ні на що", - сказав головний рабин Одеси.

В Одесі внаслідок атаки безпілотниками 4 серпня загорілася синагога (фото: Головний рабин України)

Що відомо про синагогу

За даними Обʼєднаної єврейської общини України, будівля спалахнула після нальоту шахедів, що погіршило її і без того аварійний стан.

Синагогу закрили ще у 1920-х роках за радянської влади. У 1992 році в ній обвалилася молитовна зала з 25-метровими стелями. Сьогодні там залишились лише залишки пекарні, господарських приміщень і уламки релігійних предметів серед руїн.