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В Одессе из-за атаки дронов повреждена историческая синагога XIX века: что известно

Фото: Историческая синагога "Нахлас Элиэзер" в Одессе (wikimedia.org/Ykvach)
Автор: Татьяна Веремеева

Во время ночной атаки дронов-камикадзе россияне повредили историческую синагогу "Нахлас Элиэзер" в Одессе. Здание вспыхнуло после попадания, что еще больше ухудшило его состояние.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главного раввина Украины Моше Реувена Асмана.

По его словам, удар произошел по синагоге на Пересыпи, возведенной в конце XIX века.

"Это место молитвы, надежды и духовной силы для одесской еврейской общины. Сегодня мы снова стали свидетелями того, как война касается не только людей, но и святых мест", - написал Асман.

Он также привел слова главного раввина Одессы Авраама Вольфа, который заявил, что община остается в Одессе

"Мы здесь и остаемся здесь - и будем продолжать нашу работу, несмотря ни на что", - сказал главный раввин Одессы.

 
В Одессе в результате атаки беспилотниками 4 августа загорелась синагога (фото: Главный раввин Украины)

Что известно о синагоге

По данным Объединенной еврейской общины Украины, здание вспыхнуло после налета шахедов, что ухудшило его и без того аварийное состояние.

Синагогу закрыли еще в 1920-х годах при советской власти. В 1992 году в ней обвалился молитвенный зал с 25-метровыми потолками. Сегодня там остались лишь остатки пекарни, хозяйственных помещений и обломки религиозных предметов среди руин.

 

Напомним, в ночь на 4 августа Россия атаковала Одесскую область дронами. В городе прогремели взрывы, в частности в центре и Пересыпском районе. Мэр Труханов подтвердил удары. Людей призвали не снимать ПВО и идти в укрытие.

В результате атаки беспилотниками в Одессе возникли масштабные пожары. Больше всего пострадал радиорынок, где сгорели десятки павильонов с техникой. Также горели недействующее общежитие и частный дом. Погибших и раненых нет.

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