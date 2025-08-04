В Одессе из-за атаки дронов повреждена историческая синагога XIX века: что известно

По его словам, удар произошел по синагоге на Пересыпи, возведенной в конце XIX века.

"Это место молитвы, надежды и духовной силы для одесской еврейской общины. Сегодня мы снова стали свидетелями того, как война касается не только людей, но и святых мест", - написал Асман.

Он также привел слова главного раввина Одессы Авраама Вольфа, который заявил, что община остается в Одессе

"Мы здесь и остаемся здесь - и будем продолжать нашу работу, несмотря ни на что", - сказал главный раввин Одессы.

В Одессе в результате атаки беспилотниками 4 августа загорелась синагога (фото: Главный раввин Украины)

Что известно о синагоге

По данным Объединенной еврейской общины Украины, здание вспыхнуло после налета шахедов, что ухудшило его и без того аварийное состояние.

Синагогу закрыли еще в 1920-х годах при советской власти. В 1992 году в ней обвалился молитвенный зал с 25-метровыми потолками. Сегодня там остались лишь остатки пекарни, хозяйственных помещений и обломки религиозных предметов среди руин.