В Одесі "бусифікували" звільненого з полону морпіха: що кажуть в ТЦК

За даними ГО "Захист держави", 4 грудня група з 9 осіб, які представилися співробітниками Пересипського районного ТЦК, зупинила Романа Покидько на вулиці Семена Палія.

Незважаючи на наявні документи - військовий квиток, медичні довідки та посвідчення УБД - військового заштовхали до службового авто, побили та застосували сльозогінний газ, а під час руху викинули на проїжджу частину, створивши загрозу життю.

Наразі Роман Покидько проходить медичне обстеження. За фактом інциденту було подано заяву до Суворовського відділу поліції Одеси, однак поки невідомо, чи внесено дані до ЄРДР.

Керівництво Сухопутних військ та Одеського ТЦК закликають дочекатися результатів службового розслідування, яке має встановити всіх учасників події та ступінь їхньої вини.

ГО "Захист держави" наголошує на необхідності повної правової оцінки інциденту і вимагає ретельного розслідування.

Роман Покидько - захисник Маріуполя, який перебував у полоні близько пів року, військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти.

Родина та колеги Покидька вже звернулися з аналогічними заявами до командування Сухопутних сил та громадських організацій, що підкреслює суспільний резонанс події.

ТЦК заявив про розслідування

Одеський обласний ТЦК та СП офіційно прокоментував інформацію про можливі незаконні дії співробітників Пересипського районного центру комплектування щодо діючого військовослужбовця.

За даними відомства, службове розслідування вже призначене та триває. У ТЦК наголошують, що почали реагувати на інцидент ще до того, як інформація потрапила у публічний простір.

Мета перевірки - повне встановлення обставин, учасників події та ступеня їхньої відповідальності. Керівництво запевняє, що співпрацює з правоохоронними органами і сприяє їхній роботі.

У заяві підкреслюється, що військовослужбовці мають право на максимальну повагу, і якщо буде доведено перевищення повноважень або протиправні дії з боку співробітників ТЦК, "винні понесуть найсуворіше покарання, передбачене законом".

Відомство також просить громадськість дочекатися результатів перевірки та офіційних висновків слідства.