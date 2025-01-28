Що робити, якщо примусово утримують в районному ТЦК: поради юриста

Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) виконують в Україні функції військового обліку, мобілізації та забезпечення обороноздатності держави. Проте інколи виникають ситуації, коли громадян можуть утримувати у приміщенні ТЦК всупереч їхній волі.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла старший юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Тетяна Козян .

Що робити, якщо примусово утримують у ТЦК: правові поради

Експерт розповіла, що відповідно до статті 29 Конституції України, ніхто не може бути затриманий без законних підстав.

"Примусове утримання в приміщенні ТЦК без відповідного рішення суду або без затримання правоохоронними органами є незаконним", - наголосила вона.

Юрист пояснила: законом передбачено, що громадянин може добровільно перебувати в ТЦК для:

проходження військового обліку;

отримання повістки;

медичного огляду.

"Але якщо особу утримують без її згоди, це може розцінюватися як незаконне позбавлення волі (стаття 146 Кримінального кодексу України)", - зазначила Козян.

За її словами, якщо людину утримують у ТЦК примусово, потрібно діяти згідно з чинним законодавством.

Перш за все громадянин має право вимагати пояснення правової підстави того, що відбувається.

"Якщо вас утримують у приміщенні ТЦК, слід вимагати від представників центру пояснення правових підстав вашого перебування. Попросіть надати письмовий документ, що обґрунтовує це рішення", - порадила юрист.

У деяких ситуаціях можна викликати поліцію.



"Якщо вам не дозволяють залишити приміщення, варто зателефонувати на "102" та повідомити про факт незаконного позбавлення волі", - пояснила експерт.

Вона уточнила, що під час дзвінка потрібно вказати;

хто вас утримує;

в якому приміщенні ви перебуваєте;

що вам не дозволяють вийти.

"Поліцейські зобов'язані зафіксувати заяву та розглянути ситуацію", - додала Козян.

Крім того, вона радить за можливості фіксувати порушення.

"Якщо є можливість, варто записати на відео або аудіо факт примусового утримання. Це може бути доказом у разі подальшого звернення до правоохоронних органів чи суду", - розповіла старший юрист практики військового права.

Паралельно із цим, за її словами, потрібно повідомити про ситуацію, що склалась, адвоката.

"Зателефонуйте адвокату. Адвокат може прибути до ТЦК та допомогти вийти із ситуації законним шляхом", - наголосила Козян.

Насамкінець затримана особа може подати заяву до Державного бюро розслідувань (ДБР) або прокуратури.

"Якщо вас незаконно утримували, можна подати заяву до ДБР або до прокуратури щодо перевищення службових повноважень посадовими особами (стаття 365 КК України)", - уточнила вона.

Юрист розповіла також, що поліція не має права затримувати громадян лише з метою доставки до ТЦК.

"Затримання можливе лише в межах Кримінального процесуального кодексу або у разі вчинення адміністративного правопорушення", - зазначила вона й додала, що примусове доставлення до ТЦК без законних підстав можна оскаржити як незаконне затримання.

Козян повідомила також, що громадянин має право відмовитися від проходження медичного огляду без рішення суду.

"Медкомісія в ТЦК проводиться лише за згодою особи або за судовим рішенням у разі необхідності примусового огляду", - підкреслила експерт.

Отже, в цілому, тим з українців, яких утримують у ТЦК без законних підстав, вона порадила:

вимагати пояснення правових підстав;

викликати поліцію та повідомити про незаконне позбавлення волі;

фіксувати порушення на відео чи аудіо;

викликати адвоката та звертатися до правозахисних організацій;

подавати заяву до ДБР або прокуратури.

"Дотримання законодавства є обов'язком усіх громадян та посадових осіб, а незаконні дії можуть бути оскаржені в судовому порядку", - підсумувала юрист.