ua en ru
Сб, 09 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Одесі було чути вибухи на тлі атаки "Шахедів"

Одеса, П'ятниця 08 листопада 2024 23:59
UA EN RU
В Одесі було чути вибухи на тлі атаки "Шахедів" Фото: в Одесі іде робота ППО, місто під атакою "Шахедів" (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

В Одесі пізно ввечері, 8 листопада, було чути вибухи. У бік міста рухалися дрони-камікадзе російських окупантів для чергової атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера та місцеві ЗМІ.

Вибухи в районі міста Одеса пролунали близько 23.45..

Перед тим у Повітряних силах заявляли про фіксацію руху групи "Шахедів" у бік Одеси та Затоки. Військові уточнили, що ворог запустив їх для атаки з південного напрямку.

В Одесі було чути вибухи на тлі атаки &quot;Шахедів&quot;

Одеські ЗМІ пишуть, що у місті іде бойова робота сил та засобів протиповітряної оборони, зокрема щодо збиття ворожих ударних безпілотників.

В Одесі було чути вибухи на тлі атаки &quot;Шахедів&quot;

Оновлено: іде робота ППО

Як розповів голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, під ворожим повітряним ударом - Одеса та район. Відбувається бойова робота по збиттю "Шахедів".

"Ворог атакує Одесу та район ударними безпілотниками. Працюють наші сили протиповітряної оборони", - йдеться в заяві чиновника у Telegram.

Крім того, місцевих жителів просять залишатися в укриттях до відбою повітряної тривоги.

Атака "Шахедів" та обстріл Одеси

Раніше повідомлялося, що 8 листопада ввечері був зафіксований запуск російськими окупантами дронів-камікадзе по Україні для чергової повітряної атаки. Пізніше у Повітряних силах розповіли, що група "Шахедів" прямувала у бік Одеської області.

Нагадаємо, що добою раніше Одеська область також зазнала дронового удару - пізно ввечері 7 листопада в Одеському районі лунали вибухи. Крім того, протягом ночі російські терористи продовжили атакувати безпілотниками як саму Одесу, так і область.

В результаті ворожих обстрілів були пошкоджені приватні житлові будинки, через удар також постраждав ліцей №125. Крім того, вранці 7 жовтня Одеса також постраждала від дронової атаки окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Одеса Вибух Атака дронів
NEWS
Зеленський призначив нових голів Волинської та Закарпатської ОВА
Зеленський призначив нових голів Волинської та Закарпатської ОВА
DAILY
Інтерв'ю із зрадником. Як мешканець Часового Яру відсидів за "ДНР" і став на бік Росії
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Інтерв'ю із зрадником. Як мешканець Часового Яру відсидів за "ДНР" і став на бік Росії