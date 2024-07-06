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В Одесі було чути вибух на фоні загрози балістики

Фото: росіяни могли вдарити балістикою на Одещині (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Після оголошеної загрози застосування балістики в Одесі було чути вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram одеського мера Геннадія Труханова.

Зазначимо, о 10:50 Повітряні сили оголосили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. А вже за дві хвилини повідомили про ракету на Одеську область.

"У місті чути вибух!", - написав Труханов у Telegram.

Місцеве видання "Думська" публікує фото із димом у небі.

Фото: дим у небі після вибуху (t.me/OdessaDumskayaNet)

Моніторингові паблики пишуть, що вибух пролунав біля Южного.

Нагадаємо, 4 липня росіяни вдарили балістичною ракетою по портовій інфраструктурі на Одещині. В результаті одна особа загинула, семеро отримали поранення, зруйновано портові споруди та адмінбудівлі.

До цього ще одна балістична атака сталася 30 червня. Повідомлялося про атаку ракетою "Іскандер-М" з території тимчасово окупованого Криму.

Зазначимо, Одеська область регулярно піддається атакам дронів-камікадзе, крилатих та балістичних ракет.

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ОдесаВибухРакети