В Одессе был слышен взрыв на фоне угрозы баллистики

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram одесского мэра Геннадия Труханова.

Отметим, в 10:50 Воздушные силы объявили об угрозе применения баллистического вооружения с юга. А уже через две минуты сообщили о ракете на Одесскую область.

"В городе слышен взрыв!", - написал Труханов в Telegram.

Местное издание "Думская" публикует фото с дымом в небе.

Фото: дым в небе после взрыва (t.me/OdessaDumskayaNet)

Мониторинговые паблики пишут, что взрыв прогремел возле Южного.

Напомним, 4 июля россияне ударили баллистической ракетой по портовой инфраструктуре в Одесской области. В результате один человек погиб, семеро получили ранения, разрушены портовые сооружения и админздания.

До этого еще одна баллистическая атака произошла 30 июня. Сообщалось об атаке ракетой "Искандер-М" с территории временно оккупированного Крыма.

Отметим, Одесская область регулярно подвергается атакам дронов-камикадзе, крылатых и баллистических ракет.