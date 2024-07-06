RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Одессе был слышен взрыв на фоне угрозы баллистики

Фото: россияне могли ударить баллистикой по Одесской области (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

После объявленной угрозы применения баллистики в Одессе был слышен взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram одесского мэра Геннадия Труханова.

Отметим, в 10:50 Воздушные силы объявили об угрозе применения баллистического вооружения с юга. А уже через две минуты сообщили о ракете на Одесскую область.

"В городе слышен взрыв!", - написал Труханов в Telegram.

Местное издание "Думская" публикует фото с дымом в небе.  

Фото: дым в небе после взрыва (t.me/OdessaDumskayaNet)

Мониторинговые паблики пишут, что взрыв прогремел возле Южного.

Напомним, 4 июля россияне ударили баллистической ракетой по портовой инфраструктуре в Одесской области. В результате один человек погиб, семеро получили ранения, разрушены портовые сооружения и админздания.

До этого еще одна баллистическая атака произошла 30 июня. Сообщалось об атаке ракетой "Искандер-М" с территории временно оккупированного Крыма.

Отметим, Одесская область регулярно подвергается атакам дронов-камикадзе, крылатых и баллистических ракет.

 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОдессаВзрывРакеты