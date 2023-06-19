Війська РФ завдали ракетного удару по Одесі, у місті працює ППО

На Одещині працюють сили ППО

В Одеській ОВА повідомили, що у регіоні працюють сили ППО.

"Країна-терорист атакує південь України. Сили нашої оборони працюють. Залишайтеся в укриттях до відбою повітряної тривоги і в жодному разі не знімайте роботу ППО", - йдеться у повідомленні ОВА.

Повітряні сили ЗСУ також підтвердили, що вибухи над Одесою – це робота сил ППО.

Повітряна атака на південь України продовжується

У ОК "Південь" також заявили, що продовжується ворожа повітряна атака на південні регіони.

"Сили протиповітряної оборони працюють. Не залишайте укриттів до відбою тривоги", - зазначили у ОК "Південь".

Окупанти обстрілюють Одесу

Вночі 14 червня окупанти випустили чотири ракети "Калібр" по Одесі. Три з них збили українські військові, але одна потрапила у складське приміщення однієї з торгових мереж.

Від російського обстрілу загинули 3 співробітники складу, ще 7 отримали поранення.

Крім того, у центрі Одеси пошкоджено бізнес-центр, навчальний заклад, житловий комплекс, кафе та магазини. За попередніми даними, шестеро людей отримали поранення.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що загарбники вдарили по Одесі ракетами із більш ніж 40 іноземними комплектуючими.