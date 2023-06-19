Войска РФ нанесли ракетный удар по Одессе, в городе работает ПВО

В Одесской области работают силы ПВО

В Одесской ОВА сообщили, что в регионе работают силы ПВО.

"Страна-террорист атакует юг Украины. Силы нашей обороны работают. Оставайтесь в укрытиях до отбоя воздушной тревоги и ни в коем случае не снимайте работу ПВО", - говорится в сообщении ОВА.

Воздушные силы ВСУ также подтвердили, что взрывы над Одессой - это работа сил ПВО.

Воздушная атака на юг Украины продолжается

В ОК "Юг" также заявили, что продолжается вражеская воздушная атака на южные регионы.

"Силы противовоздушной обороны работают. Не оставляйте укрытий до отбоя тревоги", - отметили в ОК "Юг".

Оккупанты обстреливают Одессу

Ночью 14 июня оккупанты выпустили четыре ракеты "Калибр" по Одессе. Три из них сбили украинские военные, но одна попала по складскому помещению одной из торговых сетей.

От российского обстрела погибли 3 сотрудника состава, еще 7 получили ранения.

Кроме того, в центре Одессы поврежден бизнес-центр, учебное заведение, жилищный комплекс, кафе и магазины. По предварительным данным, шесть человек получили ранения.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что захватчики ударили по Одессе ракетами с более чем 40 иностранными комплектующими.