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В Одесі автомобіль провалився під землю просто під час руху (фото)

13:58 06.08.2026 Чт
2 хв
На місце події одразу прибули рятувальники ДСНС
aimg Юлія Капітонова
Фото: Рятувальники показали, як витягували автівку з ями (DSNSODE)

5 серпня в Одесі сталася надзвичайна подія - під час руху легковий автомобіль почав провалюватися під землю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ГУ ДСНС в Одеській області.

За словами рятувальників, увечері 5 серпня Служба порятунку отримала повідомлення про те, що в Одесі під час руху автівка провалилася під землю.

У ДСНС уточнили, що надзвичайна подія сталася на вулиці Петра Болбочана.

Як виявилося, водію транспортного засобу вдалося самостійно залишити салон, після чого автомобіль повністю опинився в ямі, заповненій водою.

В Одесі рятувальники вилучили автомобіль, що провалився під землю (Фото: facebook.com/DSNSODE)

На місце події одразу прибули рятувальники. Використовуючи спеціальне обладнання, вони оперативно відкачали воду з ями.

В Одесі рятувальники вилучили автомобіль, що провалився під землю (Фото: facebook.com/DSNSODE)

Після цього працівники ДСНС закріпили автівку та, залучивши спеціальну техніку, успішно дістали її.

В Одесі рятувальники вилучили автомобіль, що провалився під землю (Фото: facebook.com/DSNSODE)

"На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав", - підсумували в ДСНС Одеської області.

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