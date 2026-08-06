В Одессе автомобиль провалился под землю прямо во время движения (фото)

По словам спасателей, вечером 5 августа Служба спасения получила сообщение о том, что в Одессе во время движения автомобиль провалился под землю.

В ГСЧС уточнили, что чрезвычайное происшествие произошло на улице Петра Болбочана.

Как оказалось, водителю транспортного средства удалось самостоятельно покинуть салон, после чего автомобиль полностью оказался в заполненной водой яме.

В Одессе спасатели достали автомобиль, который провалился под землю (Фото: facebook.com/DSNSODE)

На место происшествия сразу прибыли спасатели. Используя специальное оборудование, они оперативно откачали воду из ямы.

В Одессе спасатели достали автомобиль, который провалился под землю (Фото: facebook.com/DSNSODE)

После этого работники ГСЧС закрепили автомобиль и, привлекая специальную технику, успешно достали его.

В Одессе спасатели достали автомобиль, который провалился под землю (Фото: facebook.com/DSNSODE)

"К счастью, в результате происшествия никто не пострадал", - подытожили в ГСЧС Одесской области.