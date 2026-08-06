В Одессе автомобиль провалился под землю прямо во время движения (фото)

5 августа в Одессе произошло чрезвычайное событие - во время движения легковой автомобиль начал проваливаться под землю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГУ ГСЧС в Одесской области.
По словам спасателей, вечером 5 августа Служба спасения получила сообщение о том, что в Одессе во время движения автомобиль провалился под землю.
В ГСЧС уточнили, что чрезвычайное происшествие произошло на улице Петра Болбочана.
Как оказалось, водителю транспортного средства удалось самостоятельно покинуть салон, после чего автомобиль полностью оказался в заполненной водой яме.
В Одессе спасатели достали автомобиль, который провалился под землю (Фото: facebook.com/DSNSODE)
На место происшествия сразу прибыли спасатели. Используя специальное оборудование, они оперативно откачали воду из ямы.
В Одессе спасатели достали автомобиль, который провалился под землю (Фото: facebook.com/DSNSODE)
После этого работники ГСЧС закрепили автомобиль и, привлекая специальную технику, успешно достали его.
В Одессе спасатели достали автомобиль, который провалился под землю (Фото: facebook.com/DSNSODE)
"К счастью, в результате происшествия никто не пострадал", - подытожили в ГСЧС Одесской области.
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