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В Одессе автомобиль провалился под землю прямо во время движения (фото)

13:58 06.08.2026 Чт
2 мин
На место происшествия сразу прибыли спасатели ГСЧС
aimg Юлия Капитонова
Фото: Спасатели показали, как вытаскивали автомобиль из ямы (DSNSODE)

5 августа в Одессе произошло чрезвычайное событие - во время движения легковой автомобиль начал проваливаться под землю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ГУ ГСЧС в Одесской области.

По словам спасателей, вечером 5 августа Служба спасения получила сообщение о том, что в Одессе во время движения автомобиль провалился под землю.

В ГСЧС уточнили, что чрезвычайное происшествие произошло на улице Петра Болбочана.

Как оказалось, водителю транспортного средства удалось самостоятельно покинуть салон, после чего автомобиль полностью оказался в заполненной водой яме.

В Одессе спасатели достали автомобиль, который провалился под землю (Фото: facebook.com/DSNSODE)

На место происшествия сразу прибыли спасатели. Используя специальное оборудование, они оперативно откачали воду из ямы.

В Одессе спасатели достали автомобиль, который провалился под землю (Фото: facebook.com/DSNSODE)

После этого работники ГСЧС закрепили автомобиль и, привлекая специальную технику, успешно достали его.

В Одессе спасатели достали автомобиль, который провалился под землю (Фото: facebook.com/DSNSODE)

"К счастью, в результате происшествия никто не пострадал", - подытожили в ГСЧС Одесской области.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что в Одесской области военный в СЗЧ бросил гранату у подростков.

Также мы писали, что в Одессе судью хотели убить ради его денег, но ГБР успело вовремя сорвать планы преступника.

Кроме того, стало известно, что в Одессе мужчина стрелял по работникам ТЦК.

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