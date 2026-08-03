В Одесі суддю хотіли вбити заради його грошей, але ДБР зірвало план

В Одесі правоохоронці викрили чоловіка, який готував замовне вбивство знайомого судді заради його грошей. Викрити злочин вдалося завдяки військовослужбовцю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань .

За інформацією слідства, підозрюваний був знайомий із суддею та вирішив організувати його вбивство, щоб заволодіти його коштами.

Для виконання злочину чоловік запропонував військовослужбовцю винагороду у розмірі 40 тисяч доларів.

Втім, військовий лише удав, що погодився на пропозицію, а насправді повідомив про неї правоохоронців і надалі співпрацював зі слідством під контролем працівників ДБР.

За даними бюро, підозрюваний ретельно планував злочин і готувався до нього у кілька етапів. На завершальному етапі виконавець мав придбати зброю та здійснити замах.

Правоохоронці затримали організатора під час передачі частини коштів, призначених для купівлі зброї.

Яке покарання загрожує

Чоловіку повідомили про підозру в організації незакінченого замаху на умисне вбивство на замовлення з корисливих мотивів за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 15, п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України.