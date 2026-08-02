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В Одесі чоловік стріляв по працівниках ТЦК, є поранені

21:50 02.08.2026 Нд
1 хв
Що відомо про інцидент?
aimg Олена Чупровська
В Одесі чоловік стріляв по працівниках ТЦК, є поранені Ілюстративне фото: стрілянина сталася в Одесі (Getty Images)
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В Одесі чоловік відкрив стрілянину по співробітниках ТЦК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ГУНП в Одеській області.

На відео, що поширювали у мережі, видно, ймовірно, процес затримання працівниками ТЦК чоловіка. Під час нього пролунали постріли.

"Попередньо встановлено, що під час проведення працівниками районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки заходів з оповіщення населення невідомий здійснив кілька пострілів із пістолета у їхній бік", - йдеться у заяві.

Унаслідок інциденту поранення отримали четверо працівників ТЦК, вони вже отримують медичну допомогу.

Правоохоронці вставновлюють місцеперебування стрільця для його затримання.

Оновлено. Чоловіка затримали. Попередньо, він стріляв з пістолету Флобер.

В Одесі чоловік стріляв по працівниках ТЦК, є пораненіФото: стрільця затримали (od.npu.gov.ua)

"Зброю буде скервано на експертне дослідження. Правопорушника затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у заяві поліції.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одесі чоловік відкрив стрілянину в піцерії. Поліція затримала нападника. Постраждалих унаслідок інциденту немає.

Нещодавно також в Одесі сталася погоня зі стріляниною. Згодом були затримані вісім представників Пересипського ТЦК та один дільничний.

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