В Одесі чоловік стріляв по працівниках ТЦК, є поранені
В Одесі чоловік відкрив стрілянину по співробітниках ТЦК.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ГУНП в Одеській області.
На відео, що поширювали у мережі, видно, ймовірно, процес затримання працівниками ТЦК чоловіка. Під час нього пролунали постріли.
"Попередньо встановлено, що під час проведення працівниками районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки заходів з оповіщення населення невідомий здійснив кілька пострілів із пістолета у їхній бік", - йдеться у заяві.
Унаслідок інциденту поранення отримали четверо працівників ТЦК, вони вже отримують медичну допомогу.
Правоохоронці вставновлюють місцеперебування стрільця для його затримання.
Оновлено. Чоловіка затримали. Попередньо, він стріляв з пістолету Флобер.
Фото: стрільця затримали (od.npu.gov.ua)
"Зброю буде скервано на експертне дослідження. Правопорушника затримано в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу України", - йдеться у заяві поліції.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Одесі чоловік відкрив стрілянину в піцерії. Поліція затримала нападника. Постраждалих унаслідок інциденту немає.
Нещодавно також в Одесі сталася погоня зі стріляниною. Згодом були затримані вісім представників Пересипського ТЦК та один дільничний.