В Одесі автомобіль провалився під землю просто під час руху (фото)
5 серпня в Одесі сталася надзвичайна подія - під час руху легковий автомобіль почав провалюватися під землю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ГУ ДСНС в Одеській області.
За словами рятувальників, увечері 5 серпня Служба порятунку отримала повідомлення про те, що в Одесі під час руху автівка провалилася під землю.
У ДСНС уточнили, що надзвичайна подія сталася на вулиці Петра Болбочана.
Як виявилося, водію транспортного засобу вдалося самостійно залишити салон, після чого автомобіль повністю опинився в ямі, заповненій водою.
В Одесі рятувальники вилучили автомобіль, що провалився під землю (Фото: facebook.com/DSNSODE)
На місце події одразу прибули рятувальники. Використовуючи спеціальне обладнання, вони оперативно відкачали воду з ями.
В Одесі рятувальники вилучили автомобіль, що провалився під землю (Фото: facebook.com/DSNSODE)
Після цього працівники ДСНС закріпили автівку та, залучивши спеціальну техніку, успішно дістали її.
В Одесі рятувальники вилучили автомобіль, що провалився під землю (Фото: facebook.com/DSNSODE)
"На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав", - підсумували в ДСНС Одеської області.
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