Одещину скувала ожеледь: десятки тисяч родин залишаються без світла

Роботи з ліквідації наслідків негоди тривають уже кілька днів. Через сильну ожеледь та складні погодні умови перебої з електропостачанням зафіксували майже по всій області. Найбільше постраждали північні райони Одещини.

Станом на зараз без електрики залишаються близько 62 тисяч сімей у 301 населеному пункті.

У ДТЕК зазначають, що сильна ожеледь суттєво ускладнює ремонтні роботи - до частини пошкоджених ліній техніка не може дістатися, тому енергетики змушені добиратися пішки.

Негода в Одесі

Нагадаємо, напередодні синоптики попереджали про різке погіршення погоди в Одесьуій області. Зокрема, це було повязано з зниженням температури, налипанням мокрого снігу та ожеледицею.

У зв'язку з негодою у регіоні школи було переведено на дистанційну форму навчання.