Одесскую область сковал гололед: десятки тысяч семей остаются без света

Иллюстративное фото: в Одесской области из-за непогоды проблемы с энергоснабжением (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Энергетики восстановили электроснабжение для 101 тысячи семей в Одесской области, которые остались без света из-за непогоды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ДТЭК.

Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются уже несколько дней. Из-за сильного гололеда и сложных погодных условий перебои с электроснабжением зафиксировали почти по всей области. Больше всего пострадали северные районы Одесской области.

По состоянию на сейчас без электричества остаются около 62 тысяч семей в 301 населенном пункте.

В ДТЭК отмечают, что сильный гололед существенно усложняет ремонтные работы - к части поврежденных линий техника не может добраться, поэтому энергетики вынуждены добираться пешком.

Непогода в Одессе

Напомним, накануне синоптики предупреждали о резком ухудшении погоды в Одесской области. В частности, это было связано с понижением температуры, налипанием мокрого снега и гололедом.

В связи с непогодой в регионе школы были переведены на дистанционную форму обучения.

 

Стоит заметить, что в Киеве завтра ожидается ухудшение погодных условий, возможен туман с видимостью 200-500 метров, гололед и гололедицу на дорогах. Водителей и пешеходов предупредили об опасности на дорогах и тротуарах.

