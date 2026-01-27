Київ перетвориться на ковзанку: столицю завтра накриє ожеледь та густий туман

У Києві завтра очікується погіршення погодних умов, можливий туман із видимістю 200-500 метрів, ожеледь та ожеледицю на дорогах. Оголошено І рівень небезпечності - жовтий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідромецентр.

Міські служби закликають мешканців і гостей столиці бути максимально уважними та планувати пересування з урахуванням складних погодних умов.

Пішоходів також закликають бути обережними через слизькі тротуари та збільшений гальмівний шлях авто.

Через складні погодні умови водіям радять бути особливо уважними на дорогах і дотримуватися правил безпеки.

Температура повітря вночі становитиме від -3 до -5 градусів, вдень - близько 0 градусів.

Синоптики повідомляють, що протягом середи в Києві утримається хмарна погода з незначними опадами, переважно у вигляді дощу. Вітер - південний, 5–10 м/с.

Нагадаємо, за даними синоптика Наталки Діденко, сьогодні в Україні очікується контрастна погода з опадами, сильним вітром і значною різницею температур між регіонами.

Вона також попереджала про те, що у столиці можливі мокрий сніг та льодяний дощ.