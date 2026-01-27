ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Київ перетвориться на ковзанку: столицю завтра накриє ожеледь та густий туман

Київ, Вівторок 27 січня 2026 15:35
Ілюстративне фото: Київ завтра накриє ожеледь та густий туман (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У Києві завтра очікується погіршення погодних умов, можливий туман із видимістю 200-500 метрів, ожеледь та ожеледицю на дорогах. Оголошено І рівень небезпечності - жовтий.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідромецентр.

Якою буде погода

Синоптики повідомляють, що протягом середи в Києві утримається хмарна погода з незначними опадами, переважно у вигляді дощу. Вітер - південний, 5–10 м/с.

Температура повітря вночі становитиме від -3 до -5 градусів, вдень - близько 0 градусів.


Попередження для водіїв

Через складні погодні умови водіям радять бути особливо уважними на дорогах і дотримуватися правил безпеки.

Рекомендації для водіїв:

  • дотримуйтеся безпечної швидкості та дистанції, уникайте різких маневрів;
  • знижуйте швидкість біля пішохідних переходів і навчальних закладів;
  • вмикайте габаритні вогні або протитуманні ліхтарі;
  • не користуйтеся автомобілями з літніми шинами під час ожеледиці.



Поради для пішоходів

Пішоходів також закликають бути обережними через слизькі тротуари та збільшений гальмівний шлях авто.

Рекомендації для пішоходів:

  • рухайтеся повільно, ступайте на всю підошву, злегка згинаючи ноги в колінах;
  • не тримайте руки в кишенях, щоб легше було втримати рівновагу;
  • у разі втрати рівноваги намагайтеся швидко присісти;
  • пам’ятайте, що на слизькій дорозі гальмівний шлях збільшується у 4-5 разів.

Міські служби закликають мешканців і гостей столиці бути максимально уважними та планувати пересування з урахуванням складних погодних умов.

Нагадаємо, за даними синоптика Наталки Діденко, сьогодні в Україні очікується контрастна погода з опадами, сильним вітром і значною різницею температур між регіонами.

Вона також попереджала про те, що у столиці можливі мокрий сніг та льодяний дощ.

