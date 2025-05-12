Одесскую область атаковали дроны РФ: повреждены дома и пожарная часть, есть пострадавший (фото)

Российская армия в ночь на понедельник, 12 мая, дронами атаковала Белгород-Днестровск, Одесской области. Пострадала инфраструктура, также есть раненый.

По данным ГСЧС, в пожарной части было выбито остекление окон и поврежден потолок. К счастью, спасатели не пострадали.

"Все уполномоченные службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки, правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесской области", - сообщил Кипер.

В одном из поврежденных частных домов пострадал мужчина. Медики оказали ему всю необходимую помощь.

По данным Кипера, в результате удара по Белгород-Днестровску есть повреждения гражданской инфраструктуры:

Ночная атака дронов

Напомним, по данным Воздушных сил, в ночь на понедельник, 12 мая, российская армия атаковала территорию Украины 108 ударными дронами типа "Шахед". Под прицелом были четыре региона страны.

Также сегодня российская армия нанесла дроновой удар по железнодорожной инфраструктуре в Донецкой области. По предварительным данным, в результате удара по локомотиву машинист получил осколочное ранение ноги. Его жизни пока ничего не угрожает, железнодорожнику оперативно оказали помощь и госпитализировали.

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