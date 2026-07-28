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На Одещині затримано голову районного ТЦК

17:09 28.07.2026 Вт
1 хв
Деталі справи поки що тримають у таємниці
aimg Юлія Акимова aimg Анастасія Никончук
Фото: правоохоронні органи (GettyImages)

На Одещині був затриманий районний військком Доброслава. Інцидент трапився 28 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та власне джерело.

Сьогодні вдень в одеських пабликах у Telegram з'явилася інформація щодо затримання голови районного ТЦК Доброслава.

Джерела РБК-Україна підтверджують факт затримання посадової особи. При цьому офіційні обставини справи та можливі підозри наразі не розкриваються.

Наразі правоохоронні органи не оприлюднили інформацію про перебіг слідчих дій та не коментують обставини затримання.

Очікується, що подробиці справи буде озвучено після проведення необхідних процесуальних заходів.

Нагадуємо, що 27 липня у Києві поліцейські затримали журналіста hromadського Євгена Шульгата і доставили його до територіального центру комплектування. За інформацією видання, правоохоронці зупинили таксі, в якому знаходився журналіст, після чого застосували до нього фізичну силу та одягли кайданки.

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