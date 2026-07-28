В Одесской области задержан глава районного ТЦК

Сегодня днем в одесских пабликах в Telegram появилась информация о задержании главы районного ТЦК Доброслава.

Источники РБК-Украина подтверждают факт задержания должностного лица. При этом официальные обстоятельства дела и возможные подозрения пока не раскрываются.

На данный момент правоохранительные органы не обнародовали информацию о ходе следственных действий и не комментируют обстоятельства задержания.

Ожидается, что подробности дела будут озвучены после проведения необходимых процессуальных мероприятий.