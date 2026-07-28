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В Одесской области задержан глава районного ТЦК

17:09 28.07.2026 Вт
1 мин
Детали дела пока держат в тайне
aimg Юлия Акимова aimg Анастасия Никончук
Фото: правоохранительные органы (GettyImages)

В Одесской области был задержан районный военком Доброслава. Инцидент случился 28 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы и собственный источник.

Сегодня днем в одесских пабликах в Telegram появилась информация о задержании главы районного ТЦК Доброслава.

Источники РБК-Украина подтверждают факт задержания должностного лица. При этом официальные обстоятельства дела и возможные подозрения пока не раскрываются.

На данный момент правоохранительные органы не обнародовали информацию о ходе следственных действий и не комментируют обстоятельства задержания.

Ожидается, что подробности дела будут озвучены после проведения необходимых процессуальных мероприятий.

Напоминаем, что 27 июля в Киеве полицейские задержали журналиста hromadske Евгения Шульгата и доставили его в территориальный центр комплектования. По информации издания, правоохранители остановили такси, в котором находился журналист, после чего применили к нему физическую силу и надели наручники.

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