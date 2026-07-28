На Одещині затримано голову районного ТЦК

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На Одещині був затриманий районний військком Доброслава. Інцидент трапився 28 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали та власне джерело.

Сьогодні вдень в одеських пабликах у Telegram з'явилася інформація щодо затримання голови районного ТЦК Доброслава. Джерела РБК-Україна підтверджують факт затримання посадової особи. При цьому офіційні обставини справи та можливі підозри наразі не розкриваються. Наразі правоохоронні органи не оприлюднили інформацію про перебіг слідчих дій та не коментують обставини затримання. Очікується, що подробиці справи буде озвучено після проведення необхідних процесуальних заходів.