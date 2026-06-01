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На Одещині ворог вдарив "Іскандером" по підприємству: є жертва та постраждалі

00:09 22.06.2026 Пн
1 хв
Після удару на сільскогоспадорському підприємстсві сталась пожежа
aimg Юлія Маловічко
Фото: працівники ДСНС після удару по підприємству (ДСНС України)

Росіяни 21 червня вдарили по сільскогосподарському підприємству в Одеському районі, сталась пожежа. В результаті НП одна людина загинула, ще три - постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

Удар ворог завдав ввечері неділі, підприємство атакувала ракета "Іскандер".

"Внаслідок атаки сталося займання автотехніки та паливних ємностей. Зруйновано складське приміщення", - написав Кіпер.

Чиновник уточнив, що поки інформація щодо постраждалих ще уточнються, однак попередньо вже є певні відомості.

"На жаль, за попередніми даними, одна людина загинула, ще троє постраждало. Інформація щодо постраждалих та наслідків ворожої атаки уточнюється", - доав він.

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На місті підприємства працюють усі екстрені служби.

Нагадаємо, раніше після удару РФ на Одещині були пошкоджені об'єкти цивільної та критичної інфраструктури, а також житловий сектор.

Ще повідомлялось, що російські війська завдали удару по логістичному об'єкту в Одеській області двома балістичними ракетами з касетною бойовою частиною.

Внаслідок атаки поранення отримали вісім дорожніх працівників, двоє з них перебували у важкому стані.

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