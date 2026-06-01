На Одещині ворог вдарив "Іскандером" по підприємству: є жертва та постраждалі

Удар ворог завдав ввечері неділі, підприємство атакувала ракета "Іскандер".

"Внаслідок атаки сталося займання автотехніки та паливних ємностей. Зруйновано складське приміщення", - написав Кіпер.

Чиновник уточнив, що поки інформація щодо постраждалих ще уточнються, однак попередньо вже є певні відомості.

"На жаль, за попередніми даними, одна людина загинула, ще троє постраждало. Інформація щодо постраждалих та наслідків ворожої атаки уточнюється", - доав він.

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На місті підприємства працюють усі екстрені служби.