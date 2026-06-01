На Одещині ворог вдарив "Іскандером" по підприємству: є жертва та постраждалі

Росіяни 21 червня вдарили по сільскогосподарському підприємству в Одеському районі, сталась пожежа. В результаті НП одна людина загинула, ще три - постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Одеської ОВА Олега Кіпера.
Удар ворог завдав ввечері неділі, підприємство атакувала ракета "Іскандер".
"Внаслідок атаки сталося займання автотехніки та паливних ємностей. Зруйновано складське приміщення", - написав Кіпер.
Чиновник уточнив, що поки інформація щодо постраждалих ще уточнються, однак попередньо вже є певні відомості.
"На жаль, за попередніми даними, одна людина загинула, ще троє постраждало. Інформація щодо постраждалих та наслідків ворожої атаки уточнюється", - доав він.
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На місті підприємства працюють усі екстрені служби.
Нагадаємо, раніше після удару РФ на Одещині були пошкоджені об'єкти цивільної та критичної інфраструктури, а також житловий сектор.
Ще повідомлялось, що російські війська завдали удару по логістичному об'єкту в Одеській області двома балістичними ракетами з касетною бойовою частиною.
Внаслідок атаки поранення отримали вісім дорожніх працівників, двоє з них перебували у важкому стані.