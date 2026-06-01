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В Одесской области враг нанес удар "Искандером" по предприятию: есть погибший и пострадавшие

00:09 22.06.2026 Пн
1 мин
После удара на сельскохозяйственном предприятии произошел пожар
aimg Юлия Маловичко
Фото: сотрудники ГСЧС после удара по предприятию (ГСЧС Украины)

РФ 21 июня нанесла удар по сельскохозяйственному предприятию в Одесском районе, в результате чего возник пожар. В результате чрезвычайной ситуации один человек погиб, еще трое - пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы Одесской ОГА Олега Кипера.

Удар враг нанес вечером в воскресенье: предприятие подверглось ракетному обстрелу из системы "Искандер".

"В результате атаки произошло возгорание автотехники и топливных емкостей. Разрушено складское помещение", - написал Кипер.

Чиновник уточнил, что пока информация о пострадавших еще уточняется, однако предварительно уже есть определенные сведения.

"К сожалению, по предварительным данным, один человек погиб, еще трое пострадали. Информация о пострадавших и последствиях вражеской атаки уточняется", - добавил он.

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На месте происшествия работают все экстренные службы.

Напомним, ранее в результате удара РФ в Одесской области были повреждены объекты гражданской и критической инфраструктуры, а также жилой сектор.

Также сообщалось, что российские войска нанесли удар по логистическому объекту в Одесской области двумя баллистическими ракетами с кассетной боевой частью.

В результате атаки ранения получили восемь дорожников, двое из них находились в тяжелом состоянии.

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