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Обіцяв "бронь" за хабар: в Одеській області затримали інспектора ТЦК

Фото: на Одещині викрили інспектора РТЦК та СП у хабарництві (od.npu.gov.ua)
Автор: Ірина Глухова

В Одеській області правоохоронці затримали військового з районного ТЦК, який за гроші обіцяв "домовитися", щоб людину не мобілізували. Тепер йому загрожує до 10 років тюрми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ГУНП в Одеській області.

Деталі справи

За даними слідства, військовий з РТЦК вимагав 2500 доларів у працівника одного з підприємств. За ці гроші обіцяв оформити постановку на облік та зробити бронювання - тобто офіційне звільнення від служби через роботу на важливому підприємстві.

Співробітники поліції та СБУ задокументували факт передачі хабаря і затримали фігуранта просто під час отримання грошей. Купюри вилучили як докази.

Що йому загрожує

Військовому вже повідомили про підозру за статтею Кримінального кодексу - це хабар, пов’язаний із використанням службового становища. Йому загрожує до 10 років тюрми, конфіскація майна та заборона обіймати державні посади.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід - тримання під вартою, але він може вийти під заставу в розмірі понад 448 тисяч гривень.

 

Фото: на Одещині викрили інспектора РТЦК та СП у хабарництві(od.npu.gov.ua)

Нещодавно у Дніпрі військовослужбовця ТЦК затримали за підозрою в отриманні хабаря від військовозобов’язаного.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Одеській області співробітник ТЦК продавав повістки по 1000 доларів за штуку, поки його не зловили "на гарячому".

А от у Харкові працівник ТЦК застосував фізичну силу до громадянина під час перевірки документів.

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