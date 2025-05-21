У Харкові працівник ТЦК підняв руку на вчителя: деталі конфлікту й реакція поліції
У Харкові стався конфлікт під час перевірки документів місцевого мешканця. У результаті працівник РТЦК та СП вдарив чоловіка (вчителя історії) та отримав за це пізніше підозру.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції Харківської області у Facebook.
Конфлікт у Харкові за участі ТЦК: деталі події
Правоохоронці розповіли, що під час моніторингу соціальних мереж 11 травня виявили відеозапис, на якому чоловіки у військовій формі застосували фізичну силу до громадянина під час перевірки документів.
Згодом було встановлено, що інцидент стався у Харкові під час роботи мобільної групи з оповіщення військовозобов'язаних.
Уточнюється, що під час спілкування з місцевим мешканцем, між ним та одним із працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) виник словесний конфлікт, у ході якого військовослужбовець вдарив чоловіка.
Учасники інциденту (фото: facebook.com/police.kharkov)
Зазначається, що особа потерпілого також відома. Це - місцевий вчитель історії.
"Він звернувся до поліції із заявою про вчинення злочину", - уточнили у прес-службі правоохоронців.
Працівник ТЦК отримав підозру: що йому загрожує
За результатами слідчих дій дізнавачами Харківського районного управління поліції №2 за процесуального керівництва Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону:
- працівнику ТЦК та СП (який вдарив чоловіка під час перевірки документів) повідомили про підозру;
- подію зареєстрували в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
Уточнюється, що кримінальне провадження розпочали за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України - "хуліганство".
"Санкція статті передбачає до п'яти років обмеження волі", - наголосили у прес-службі правоохоронців.
Насамкінець українцям нагадали, що поліція Харківської області й надалі, в межах чинного законодавства, реагує на кожен сигнал суспільства про можливе порушення прав громадян.
Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/police.kharkov)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що у Львові спалахнув скандал із ветераном Нацгвардії та ТЦК. Нацгвардієць розповів, зокрема, що його викрали та побили.
Тим часом у військкоматі Харкова сталась загадкова смерть, після чого начальника ТЦК та СП усунули від виконання обов'язків.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.