У Харкові працівник ТЦК підняв руку на вчителя: деталі конфлікту й реакція поліції

У Харкові стався конфлікт під час перевірки документів місцевого мешканця. У результаті працівник РТЦК та СП вдарив чоловіка (вчителя історії) та отримав за це пізніше підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу поліції Харківської області у Facebook.

Конфлікт у Харкові за участі ТЦК: деталі події

Правоохоронці розповіли, що під час моніторингу соціальних мереж 11 травня виявили відеозапис, на якому чоловіки у військовій формі застосували фізичну силу до громадянина під час перевірки документів.

Згодом було встановлено, що інцидент стався у Харкові під час роботи мобільної групи з оповіщення військовозобов'язаних.

Уточнюється, що під час спілкування з місцевим мешканцем, між ним та одним із працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) виник словесний конфлікт, у ході якого військовослужбовець вдарив чоловіка.

Учасники інциденту (фото: facebook.com/police.kharkov)

Зазначається, що особа потерпілого також відома. Це - місцевий вчитель історії.

"Він звернувся до поліції із заявою про вчинення злочину", - уточнили у прес-службі правоохоронців.

Працівник ТЦК отримав підозру: що йому загрожує

За результатами слідчих дій дізнавачами Харківського районного управління поліції №2 за процесуального керівництва Харківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону:

працівнику ТЦК та СП (який вдарив чоловіка під час перевірки документів) повідомили про підозру;

подію зареєстрували в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Уточнюється, що кримінальне провадження розпочали за частиною 1 статті 296 Кримінального кодексу України - "хуліганство".

"Санкція статті передбачає до п'яти років обмеження волі", - наголосили у прес-службі правоохоронців.

Насамкінець українцям нагадали, що поліція Харківської області й надалі, в межах чинного законодавства, реагує на кожен сигнал суспільства про можливе порушення прав громадян.

Публікація правоохоронців (скриншот: facebook.com/police.kharkov)