Обещал "бронь" за взятку: в Одесской области задержали инспектора ТЦК

Детали дела

По данным следствия, военный из РТЦК требовал 2500 долларов у работника одного из предприятий. За эти деньги обещал оформить постановку на учет и сделать бронирование - то есть официальное освобождение от службы из-за работы на важном предприятии.

Сотрудники полиции и СБУ задокументировали факт передачи взятки и задержали фигуранта прямо во время получения денег. Купюры изъяли в качестве доказательств.

Что ему грозит

Военному уже сообщили о подозрении по статье Уголовного кодекса - это взятка, связанная с использованием служебного положения. Ему грозит до 10 лет тюрьмы, конфискация имущества и запрет занимать государственные должности.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей, но он может выйти под залог в размере более 448 тысяч гривен.

Фото: в Одесской области разоблачили инспектора РТЦК и СП во взяточничестве(od.npu.gov.ua)