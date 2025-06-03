Обещал "бронь" за взятку: в Одесской области задержали инспектора ТЦК

В Одесской области правоохранители задержали военного из районного ТЦК, который за деньги обещал "договориться", чтобы человека не мобилизовали. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Одесской области.
По данным следствия, военный из РТЦК требовал 2500 долларов у работника одного из предприятий. За эти деньги обещал оформить постановку на учет и сделать бронирование - то есть официальное освобождение от службы из-за работы на важном предприятии.
Сотрудники полиции и СБУ задокументировали факт передачи взятки и задержали фигуранта прямо во время получения денег. Купюры изъяли в качестве доказательств.
Военному уже сообщили о подозрении по статье Уголовного кодекса - это взятка, связанная с использованием служебного положения. Ему грозит до 10 лет тюрьмы, конфискация имущества и запрет занимать государственные должности.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения - содержание под стражей, но он может выйти под залог в размере более 448 тысяч гривен.
Фото: в Одесской области разоблачили инспектора РТЦК и СП во взяточничестве(od.npu.gov.ua)
Недавно в Днепре военнослужащего ТЦК задержали по подозрению в получении взятки от военнообязанного.
Напомним, ранее мы писали, что в Одесской области сотрудник ТЦК продавал повестки по 1000 долларов за штуку, пока его не поймали "на горячем".
А вот в Харькове работник ТЦК применил физическую силу к гражданину во время проверки документов.