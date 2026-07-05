На Одещині військовий у СЗЧ підірвав гранату, постраждали поліцейські
В Одеській області чоловік, який перебуває у статусі СЗЧ, підірвав гранату під час перевірки документів. Постраждали двоє поліцейських.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.
Подія сталася сьогодні, 5 липня, у Подільському районі Одеської області.
Попередньо встановлено, що екіпаж групи реагування патрульної поліції зупинив мопедиста за порушення правил дорожнього руху.
Під час перевірки документів правоохоронці з’ясували, що 52-річний чоловік перебуває у статусі СЗЧ. Надалі чоловік дістав гранату та почав погрожувати її застосуванням. За мить пролунав вибух.
Внаслідок вибуху поранення отримали двоє поліцейських та сам правопорушник.
На місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Після встановлення всіх обставин події їй буде надано відповідну правову кваліфікацію.
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Нагадаємо, у червні у Дніпрі чоловік підірвав гранату під час затримання поліцією. Внаслідок вибуху порушник загинув на місці, четверо правоохоронців отримали поранення.
Раніше ми повідомляли, що у Сумах поруч із зупинкоюю громадського транспорту стався вибух. З'ясувалося, що в руках у чоловіка здетонував вибухонебезпечний предмет, через що він загинув.
А у Житомирі у багатоквартирному будинку здетонувала бойова граната. По приїзду правоохронців стало відомо, що ніхто не постраждав.