У Дніпрі чоловік підірвав гранату під час затримання, постраждали поліцейські

Ілюстративне фото: у Дніпрі чоловік підірвав гранату під час затримання (Getty Images)

Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

У Дніпрі чоловік підірвав гранату під час затримання поліцією. Внаслідок вибуху порушник загинув на місці, четверо правоохоронців отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.