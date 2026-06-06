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У Дніпрі чоловік підірвав гранату під час затримання, постраждали поліцейські

11:15 06.06.2026 Сб
2 хв
Що з покушником та правоохоронцями?
aimg Тетяна Степанова
У Дніпрі чоловік підірвав гранату під час затримання, постраждали поліцейські Ілюстративне фото: у Дніпрі чоловік підірвав гранату під час затримання (Getty Images)
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У Дніпрі чоловік підірвав гранату під час затримання поліцією. Внаслідок вибуху порушник загинув на місці, четверо правоохоронців отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

Як повідомляється, вчора, 5 червня, близько 22:55 до поліції надійшло повідомлення про бійку біля одного з будинків на вулиці Луговській в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпра.

На місце події негайно прибули наряди патрульної поліції. Під час затримання один із учасників конфлікту кинув гранату у бік правоохоронця.

Внаслідок вибуху порушник загинув на місці. Четверо правоохоронців отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

Поранених поліцейських госпіталізовано для надання необхідної допомоги.

Фото: у Дніпрі чоловік підірвав гранату під час затримання (t.me/UA_National_Police)

На місці події працювали слідчо-оперативна група, вибухотехніки та інші профільні служби поліції. Правоохоронці встановлюють усі обставини події та збирають доказову базу.

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Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Сумах поруч із зупинкоюю громадського транспорту стався вибух. З'ясувалось, що в руках у чоловіка здетонував вибухонебезпечний предмет, через що він загинув.

Нещодавно у Житомирі у багатоквартирному будинку здетонувала бойова граната. По приїзду правоохронців стало відомо, що ніхто не постраждав.

РБК-Україна також писало, як 30 квітня чоловік кинув гранату у бік адміністративної будівлі ТЦК у Білій Церкві. Обійшлося без потерпілих.

Окрім того, раніше у Житомирі стався вибух гранати в під’їзді житлового будинку. Унаслідок інциденту чоловік отримав численні осколкові поранення, його госпіталізували до лікарні.

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