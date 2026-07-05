В Одесской области военный в СЗЧ взорвал гранату, пострадали полицейские

В Одесской области находящийся в статусе СЗЧ мужчина взорвал гранату во время проверки документов. Пострадали двое полицейских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Событие произошло сегодня, 5 июля, в Подольском районе Одесской области.

Предварительно установлено, что экипаж группы реагирования патрульной полиции остановил мопедиста за нарушение ПДД.

В ходе проверки документов правоохранители выяснили, что 52-летний мужчина находится в статусе СЗЧ. В дальнейшем мужчина получил гранату и начал угрожать ее применением. Через мгновение раздался взрыв.

В результате взрыва ранения получили двое полицейских и сам правонарушитель.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. После установления всех обстоятельств события ему будет предоставлена соответствующая правовая квалификация.