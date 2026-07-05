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В Одесской области военный в СЗЧ взорвал гранату, пострадали полицейские

14:28 05.07.2026 Вс
1 мин
Мужчину остановили из-за нарушения ПДД
aimg Татьяна Степанова
В Одесской области военный в СЗЧ взорвал гранату, пострадали полицейские Фото: в Одесской области военный в СЗЧ взорвал гранату (Getty Images)
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В Одесской области находящийся в статусе СЗЧ мужчина взорвал гранату во время проверки документов. Пострадали двое полицейских.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Украины.

Событие произошло сегодня, 5 июля, в Подольском районе Одесской области.

Предварительно установлено, что экипаж группы реагирования патрульной полиции остановил мопедиста за нарушение ПДД.

В ходе проверки документов правоохранители выяснили, что 52-летний мужчина находится в статусе СЗЧ. В дальнейшем мужчина получил гранату и начал угрожать ее применением. Через мгновение раздался взрыв.

В результате взрыва ранения получили двое полицейских и сам правонарушитель.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. После установления всех обстоятельств события ему будет предоставлена соответствующая правовая квалификация.

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Напомним, в июне в Днепре мужчина взорвал гранату во время задержания полицией . В результате взрыва нарушитель погиб на месте, четверо правоохранителей получили ранения.

Ранее мы сообщали, что в Сумах рядом с остановкой общественного транспорта произошел взрыв. Выяснилось, что в руках мужчины сдетонировал взрывоопасный предмет , из-за чего он погиб.

Ав Житомире в многоквартирном доме сдетонировала боевая граната. По приезду правоохранителей стало известно, что никто не пострадал.

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