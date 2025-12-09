на Одещині викрили масштабну схему з продажу дітей за кордон

Як працювала схема

За даними слідства, учасники схеми обходили заборону на міждержавне усиновлення, що діє під час воєнного стану. Для цього вони оформлювали опіку на підставних осіб - переважно чоловіків призовного віку.

Як пояснили у поліції, це давало можливість таким "опікунам" уникнути мобілізації та безперешкодно виїхати за кордон разом із дітьми, користуючись гуманітарними програмами для українських біженців.

Для оформлення документів зловмисники використовували підроблені довідки про доходи, фіктивні договори оренди та фальшиві свідоцтва про хрещення, які нібито підтверджували статус "хрещених батьків". Це дозволяло прискорювати процедури призначення опікунства.

Також ділки чинили тиск на посадовців служб у справах дітей і військовослужбовців ТЦК та СП, використовуючи корупційні зв’язки та видаючи себе за впливових осіб, зокрема з Офісу Президента України, органів з питань усиновлення та адвокатської спільноти.

Один з учасників угруповання, який проживає за кордоном, прикривався діяльністю міжнародної благодійної фундації, де обіймав керівну посаду.

Жертви злочину

За даними поліції, жертвами злочинної схеми стали щонайменше 25 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 13 із них зловмисники незаконно перемістили за кордон і передали іноземцям на виховання, утримання та усиновлення.

"Переміщення ще 12 дітей правоохоронці не допустили, завадивши реалізації злочинного наміру під час проведення слідчо-оперативних заходів. За кожну таку оборудку фігуранти отримували значні суми грошей", - порозповіли у пресслужбі.

Підозри та покарання

Трьом фігурантам - двом львів’янкам, серед яких організаторка, та їхньому спільнику з-за кордону правоохоронці повідомили про підозру за такими статтями:

ч. 3 ст. 149 ККУ - торгівля людьми;

ч. 3 ст. 332 ККУ - незаконне переправлення осіб через кордон;

ч. 3 ст. 358 ККУ - підроблення документів.

Максимальне покарання передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Двох підозрюваних затримано, суд обрав їм тримання під вартою з альтернативою застави понад 2 млн гривень.

Фото: на Одещині викрили масштабну схему з продажу дітей за кордон (od.npu.gov.ua)