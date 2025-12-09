в Одесской области разоблачили масштабную схему по продаже детей за границу

В Одесской области разоблачила группировку, которая продавала украинских детей за границу для усыновления. На схеме дельцы зарабатывали десятки тысяч долларов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Одесской области.
По данным следствия, участники схемы обходили запрет на межгосударственное усыновление, действующий во время военного положения. Для этого они оформляли опеку на подставных лиц - преимущественно мужчин призывного возраста.
Как пояснили в полиции, это давало возможность таким "опекунам" избежать мобилизации и беспрепятственно выехать за границу вместе с детьми, пользуясь гуманитарными программами для украинских беженцев.
Для оформления документов злоумышленники использовали поддельные справки о доходах, фиктивные договоры аренды и фальшивые свидетельства о крещении, которые якобы подтверждали статус "крестных родителей". Это позволяло ускорять процедуры назначения опекунства.
Также дельцы оказывали давление на должностных лиц служб по делам детей и военнослужащих ТЦК и СП, используя коррупционные связи и выдавая себя за влиятельных лиц, в частности из Офиса Президента Украины, органов по вопросам усыновления и адвокатского сообщества.
Один из участников группировки, проживающий за рубежом, прикрывался деятельностью международного благотворительного фонда, где занимал руководящую должность.
По данным полиции, жертвами преступной схемы стали по меньшей мере 25 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. 13 из них злоумышленники незаконно переместили за границу и передали иностранцам на воспитание, содержание и усыновление.
"Перемещение еще 12 детей правоохранители не допустили, помешав реализации преступного намерения во время проведения следственно-оперативных мероприятий. За каждую такую сделку фигуранты получали значительные суммы денег", - рассказали в пресс-службе.
Трем фигурантам - двум львовянкам, среди которых организатор, и их сообщнику из-за рубежа правоохранители сообщили о подозрении по следующим статьям:
Максимальное наказание предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Двое подозреваемых задержаны, суд избрал им содержание под стражей с альтернативой залога более 2 млн гривен.
Фото: в Одесской области разоблачили масштабную схему по продаже детей за границу (od.npu.gov.ua)
Напомним, ранее в Днепре правоохранители задержали женщину, которая хотела продать своего 2-летнего сына за 1 млн гривен. По словам женщины, ребенок якобы мешал ей устраивать личную жизнь.
А в Киеве пресекли деятельность преступной организации, участники которой под прикрытием программы суррогатного материнства за денежное вознаграждение осуществляли продажу новорожденных детей иностранным гражданам.
Также сообщалось, правоохранители задержали мужчину, который организовал продажу 11-месячного мальчика в Словакию за 25 тысяч долларов.