в Одесской области разоблачили масштабную схему по продаже детей за границу

Как работала схема

По данным следствия, участники схемы обходили запрет на межгосударственное усыновление, действующий во время военного положения. Для этого они оформляли опеку на подставных лиц - преимущественно мужчин призывного возраста.

Как пояснили в полиции, это давало возможность таким "опекунам" избежать мобилизации и беспрепятственно выехать за границу вместе с детьми, пользуясь гуманитарными программами для украинских беженцев.

Для оформления документов злоумышленники использовали поддельные справки о доходах, фиктивные договоры аренды и фальшивые свидетельства о крещении, которые якобы подтверждали статус "крестных родителей". Это позволяло ускорять процедуры назначения опекунства.

Также дельцы оказывали давление на должностных лиц служб по делам детей и военнослужащих ТЦК и СП, используя коррупционные связи и выдавая себя за влиятельных лиц, в частности из Офиса Президента Украины, органов по вопросам усыновления и адвокатского сообщества.

Один из участников группировки, проживающий за рубежом, прикрывался деятельностью международного благотворительного фонда, где занимал руководящую должность.

Жертвы преступления

По данным полиции, жертвами преступной схемы стали по меньшей мере 25 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. 13 из них злоумышленники незаконно переместили за границу и передали иностранцам на воспитание, содержание и усыновление.

"Перемещение еще 12 детей правоохранители не допустили, помешав реализации преступного намерения во время проведения следственно-оперативных мероприятий. За каждую такую сделку фигуранты получали значительные суммы денег", - рассказали в пресс-службе.

Подозрения и наказание

Трем фигурантам - двум львовянкам, среди которых организатор, и их сообщнику из-за рубежа правоохранители сообщили о подозрении по следующим статьям:

ч. 3 ст. 149 УКУ - торговля людьми;

ч. 3 ст. 332 УКУ - незаконная переправка лиц через границу;

ч. 3 ст. 358 УКУ - подделка документов.

Максимальное наказание предусматривает до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Двое подозреваемых задержаны, суд избрал им содержание под стражей с альтернативой залога более 2 млн гривен.

Фото: в Одесской области разоблачили масштабную схему по продаже детей за границу (od.npu.gov.ua)