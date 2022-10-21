На Одещині вдень буде чути вибух: в ОВА попередили про роботу саперів

На Одещині вдень 21 жовтня буде чути вибух. В одному з районів саперами буде знищено снаряд.

Про це заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

Фахівці піротехнічної служби проведуть контрольоване знищення артилерійського снаряда часів Другої світової війни.

"Не лякайтеся! І пам'ятайте про мінно-вибухову безпеку", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, РБК-Україна писала про те, що зовсім недавно в Київській області проходили навчання для саперів.

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