В Одесской области днем будет слышно взрыв: в ОВА предупредили о работе саперов

В Одесской области днем 21 октября будет слышен взрыв. В одном из районов саперами будет уничтожен снаряд.

Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

Специалисты пиротехнической службы проведут контролируемое уничтожение артиллерийского снаряда времен Второй Мировой войны.

"Не пугайтесь! И помните о минно-взрывной безопасности", - говорится в сообщении.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что совсем недавно в Киевской области проходили учения для саперов.

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