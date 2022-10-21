В Одесской области днем будет слышно взрыв: в ОВА предупредили о работе саперов
Фото: в Одесской области днем будет слышен взрыв (Getty Images)
В Одесской области днем 21 октября будет слышен взрыв. В одном из районов саперами будет уничтожен снаряд.
Об этом заявил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
Специалисты пиротехнической службы проведут контролируемое уничтожение артиллерийского снаряда времен Второй Мировой войны.
"Не пугайтесь! И помните о минно-взрывной безопасности", - говорится в сообщении.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что совсем недавно в Киевской области проходили учения для саперов.
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