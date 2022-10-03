У Київській області сьогодні лунатимуть вибухи: в ОВА назвали причину

У понеділок, 3 жовтня, з 15:00 на території Вишгородського району Київської області проводяться навчання для саперів. Мешканці можуть чути вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської ОВА.

"У планах заходів - відпрацювання навичок вилучення та ліквідації вибухонебезпечних предметів. Тому в деяких громадах Київської області можливі звуки вибухів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, СБУ викрила у Києві агентурну групу ФСБ, яка передавала ворогу координати столичних ТЕЦ для зриву опалювального сезону. СБУ спрацювали на випередження - своєчасно викрили, встановили місцезнаходження і затримали зрадників.

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