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На Одещині пролунав вибух: попередньо, є "приліт" (фото)

Фото: на Одещині 26 січня пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

На Одещині вранці 26 січня під час масштабної повітряної загрози пролунав вибух. У регіоні помітили дим у небі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Одеса".

Тим часом у місцевих Telegram-каналах повідомляють, що у регіоні було зафіксовано "приліт". Проте наразі військова адміністрація області не підтвердила цієї інформації.

Фото: дим у небі над Одеською областю під час масштабної тривоги 26 січня (Суспільне)

Нагадаємо, по всій Україні з самого ранку оголошено масштабну повітряну тривогу. Українців попереджають про ракетну загрозу.

У низці регіонів країни вже повідомили про збиття ворожих ракет. Зокрема, робота систем ППО тривають у Київській, Вінницькій, Одеській, Ніковлаївській та інших областях.

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