В Одесской области работник ТЦК наехал на 2-летнего ребенка и скрылся: что говорят в полиции
В Одесской области водитель районного ТЦК во время мобилизационного оповещения наехал на двухлетнего мальчика и покинул место происшествия. Ребенок был госпитализирован.
Что известно о ДТП
Автопроисшествие произошло 3 сентября в одном из сел Балтской общины Подольского района.
По предварительным данным полиции, работник РТЦК и СП, проводивший мобилизационное оповещение, наехал на мальчика двух с половиной лет. Ребенок отошел от отца, с которым стоял на дороге, и оказался на пути автомобиля.
После наезда водитель покинул место происшествия. Ребенок получил телесные повреждения, его доставили в больницу.
Решившие следователи
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований сведения по статье 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее телесные повреждения) и статье 135 (оставление в опасности) Уголовного кодекса.
Фото: Следственные действия по ДТП с участием работника ТЦК (полиция Одесщины)
Водителя задерживают в процессуальном порядке. Следствие продолжается, устанавливаются полные происшествия ДТП.
Реакция ТЦК
В Одесском областном ТЦК и СП заявили, что все обстоятельства происшествия устанавливаются компетентными правоохранительными органами, и заверили, что способствуют следствию и заинтересованы в объективном выяснении всех обстоятельств.
"Безопасность, жизнь и здоровье людей являются безусловным приоритетом. Действия всех участников происшествия должны получить надлежащую правовую оценку по результатам установления всех обстоятельств", - отметили в ведомстве.
Там также призвали общественность воздержаться от распространения непроверенной информации и досрочных выводов до обнародования результатов расследования.
Напомним, это не первый резонансный инцидент с участием служебного транспорта ТЦК в Одесской области. В марте в Одессе микроавтобус ТЦК сбил пенсионерку – по факту ДТП в областном ТЦК назначили служебную проверку.