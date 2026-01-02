На Одещині пожежа після атаки дрона: горять землі лісництва та острів Очаківський

В дельті Дунаю 2 січня через атаку російського безпілотника спалахнула пожежа на острові Анкудинів. Вогонь поширився на землі Вилківського лісництва та острів Очаківський, житлові будинки не постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Ізмаїльської районної державної адміністрації.

"Під час повітряного нападу з використанням одного БПЛА в дельті Дунаю зайнявся очерет на острові Анкудинів. Площа пожежі становить близько 10 гектарів, а через складність місцевості доступ до осередку загоряння для екстрених служб наразі обмежений", - заявили в адміністрації Ізмаїлу.

Дадається, що вогонь поширився на землі Вилківського лісництва Ізмаїльського надлісництва філії "Південний лісовий офіс" ДП "Ліси України", а також на острів Очаківський через гирло Анкудинове.

Житлові будинки наразі не під загрозою, вітер спрямовує полум’я в бік моря.

Ситуація знаходиться під контролем відповідних служб, які стежать за розвитком подій і готові реагувати на можливе поширення вогню.