Головна » Новини » Війна в Україні

На Одещині пожежа після атаки дрона: горять землі лісництва та острів Очаківський

Україна, П'ятниця 02 січня 2026 23:05
На Одещині пожежа після атаки дрона: горять землі лісництва та острів Очаківський Фото: на Одещині горять землі Вилківського лісництва та острів Очаківський (facebook.com.MNSKOB)
Автор: Сергій Козачук

В дельті Дунаю 2 січня через атаку російського безпілотника спалахнула пожежа на острові Анкудинів. Вогонь поширився на землі Вилківського лісництва та острів Очаківський, житлові будинки не постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Ізмаїльської районної державної адміністрації.

"Під час повітряного нападу з використанням одного БПЛА в дельті Дунаю зайнявся очерет на острові Анкудинів. Площа пожежі становить близько 10 гектарів, а через складність місцевості доступ до осередку загоряння для екстрених служб наразі обмежений", - заявили в адміністрації Ізмаїлу.

Дадається, що вогонь поширився на землі Вилківського лісництва Ізмаїльського надлісництва філії "Південний лісовий офіс" ДП "Ліси України", а також на острів Очаківський через гирло Анкудинове.

Житлові будинки наразі не під загрозою, вітер спрямовує полум’я в бік моря.

Ситуація знаходиться під контролем відповідних служб, які стежать за розвитком подій і готові реагувати на можливе поширення вогню.

Атаки РФ на Одещину

Нагадаємо, що в грудні Росія зосередила удари на Одесі - ключовому вузлі українського зернового експорту та економічній артерії країни, яка поєднує її з міжнародними ринками. Ці атаки спрямовані на погіршення стану української економіки.

Також ми писали, що в ніч на 31 грудня регіон зазнав масованого обстрілу. Внаслідок атак частина Одеси залишилася без електроенергії, водопостачання та опалення. Місцева влада повідомляла, що ворог цілив у цивільну та енергетичну інфраструктуру міста та області.

Одеса увійшла до списку міст, які росіяни атакували в ніч з 31 грудня на 1 січня. В регіоні пошкоджено енергетичні об’єкти, а на деяких ділянках виникли пожежі.

