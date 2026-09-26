На Одещині невідомий напав з ножем на військового ТЦК, який повернувся з фронту

В Одеській області стався напад на військовослужбовця ТЦК під час проведення заходів оповіщення. Невідомий завдав йому ножового поранення та втік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеський обласний ТЦК та СП.

Подія сталася 26 вересня 2026 року в місті Білгород-Дністровський.

Під час виконання службових обов'язків на співробітника районного ТЦК та СП напав невідомий чоловік. Злочинець завдав військовому ножового поранення, після чого зник з місця злочину.

Потерпілого терміново доправили до лікарні, де йому надали оперативну медичну допомогу. Наразі стан пораненого стабільний, він перебуває під наглядом лікарів.

Правоохоронці вже розпочали першочергові слідчі та розшукові дії, аби встановити особу нападника та затримати його.

У військкоматі наголосили на особливому цинізмі злочину, оскільки постраждалий військовослужбовець є ветераном бойових дій.

Він зазнав поранень на фронті під час захисту України, після чого його перевели для подальшої служби до ТЦК та СП.

В обласному ТЦК нагадали, що будь-які напади та посягання на життя, здоров'я чи честь військовослужбовців ЗСУ під час виконання обов'язків є тяжкими злочинами і тягнуть за собою сувору кримінальну відповідальність.