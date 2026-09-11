На Волині "підрізали" авто ТЦК: четверо військових у лікарні
У селі Ворокомле на Волині місцевий житель спричинив аварію за участю службового авто групи оповіщення, через що воно врізалось в електроопору, а четверо військових дістали травми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Волинської області та допис Волинського обласного ТЦК.
Інцидент стався у четвер, 10 вересня, у Камінь-Каширському районі. Чоловік 1990 року народження за кермом власного транспорту "підрізав" службовий автомобіль військових. У результаті маневру машина групи оповіщення втратила керування та зіткнулася з електроопорою.
Унаслідок аварії поранення отримали четверо військових ТЦК , які перебували в салоні.
"Унаслідок ДТП двоє військовослужбовців отримали серйозні травми. Водій службового автомобіля перебуває у тяжкому стані, пасажир - у стані середньої тяжкості", - повідомили в ТЦК.
Ще двоє військових, які перебували на задньому сидінні, обійшлися саднами та забоями.
Правоохоронці вже затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Наразі слідчі вирішують питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 350 КК.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років.
Нагадаємо, у Львові правоохоронці розпочали службову перевірку після конфлікту за участю військових ТЦК, поліцейського та цивільної жінки. Інцидент стався під час проведення заходів з оповіщення.
Зазначимо, військовому ТЦК у Чернігівській області оголосили підозру через жорстке затримання цивільного чоловіка. Під час інциденту він зламав потерпілому руку.