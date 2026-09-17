На Львівщині стався вибух біля будівлі ТЦК, поранено військового

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Львівського ОТЦК.

На місці події працюють правоохоронці та слідчо-оперативна група. Наразі тривають першочергові слідчі дії, фахівці встановлюють усі обставини інциденту та осіб, причетних до вибуху.

Унаслідок вибуху був поранений військовослужбовець ТЦК. Його госпіталізували до Миколаївської центральної районної лікарні - лікарі оцінюють стан постраждалого як середньої важкості.

Надзвичайна подія сталася близько 16:30 біля входу до другого відділу Стрийського районного ТЦК та СП. За попередніми даними, невстановлені особи підкинули невідомий пристрій з боку вулиці.

Нагадаємо, нещодавно на Волині чоловік спричинив аварію за участю службового авто ТЦК, через що воно врізалось в електроопору, а четверо військових дістали травми.

Раніше у Львові поліція розпочала службову перевірку після конфлікту за участю військових ТЦК, поліцейського та цивільної жінки. Інцидент стався під час проведення заходів з оповіщення.